РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск планируют провести капремонт мягкой кровли в детской библиотеке №27 до 1 сентября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на состояние детской библиотеки. Он отметил, что в здании несколько дней течет кровля, страдает книжный фонд, мебель и ремонт.

Администрация округа рассмотрела данное обращение и сообщает, что на ремонт кровли детской библиотеки №27 МУК «Центральная библиотечная система городского округа Подольск» были выделены дополнительные средства.

Планируется провести работы по капремонту мягкой кровли и работы по гидроизоляции техэтажа. Они будут проводиться в летний период. Планируемая дата окончания работ по ремонту кровли – 1 сентября 2022 года.

В ответе отмечается, что книжному фонду был нанесен незначительный ущерб, который при комплектовании в 2022 году будет восстановлен в полном объеме.

В настоящее время управляющая компания МУП «СЕЗ» провела очистку крыши от снега и наледи, устранила последствия протечки. В дальнейшем очистка кровли от снега и наледи будет проводиться регулярно.