РИАМО - 27 фев. Глава государства Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Генштаба страны Валерием Герасимовым отдал приказ перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин уточнил, что западные страны предпринимают недружественные шаги в экономике, а еще высшие чины НАТО агрессивно высказываются в адрес РФ.

В воскресенье делегация России прибыла в Гомель для переговоров с представителями Украины. Возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский. Киев сначала отказался ехать в Белоруссию, но потом отправил на переговоры своих представителей.

Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.