РИАМО - 27 фев. На природной территории «Царицыно» в столице заметили краснокнижную ушастую сову. Она относится к третьей категории редкости, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Красную книгу столицы всего занесено 7 видов сов в разных категориях редкости.

«Наличие сов в Москве говорит о том, что сохраняется экосистема природной территории. Главный плюс ушастой совы — это охота на грызунов, таким образом птицы помогают сдерживать их популяцию», — сказал орнитолог «Мосприроды» Николай Кудрявцев.

До этого ушастые совы были намечены в «Серебряном бору», заказнике «Зеленоградский», парке «Москворецкий» и на других природных территориях. Птица предпочитает участки с хвойными деревьями, там она менее заметна. Она гнездится на озелененных территориях с разреженными насаждениями, где есть ели или крупные кустарники, которые позволяют ушастым совам укрыться от ворон.

Брачный период у ушастых сов, которые обитают на территории столицы, начинается в конце января – начале февраля, поэтому их птенцов можно увидеть уже в конце марта. Чтобы вывести птенцов, совы в основном заселяют старые гнезда ворон и сорок, их гнезда обычно находятся на большой высоте от земли.