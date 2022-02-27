РИАМО - 27 фев. В воскресенье днем в воздушных гаванях Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны или отменены свыше 200 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задерживаются 16 рейсов, 54 отменены. В Домодедове 24 рейса задержаны, 11 отменены. В Шереметьеве задержали 20 рейсов, отменили 92.

По данным на сайте подмосковного аэропорта Жуковский, там нет задержек, но отменен 1 рейс.

Запрет на полеты в южные города России действует с 24 февраля по 2 марта. Это связано с обострением ситуации в ЛНР и ДНР. Там Россия проводит военную спецоперацию по защите мирных жителей. Кроме того, страны Европы ввели санкции и отменили авиасообщение с РФ.

Также «Аэрофлот» заявил, что отменяет рейсы и приостанавливает полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в ряд европейских стран из-за закрытия воздушного пространства.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.