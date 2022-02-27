РИАМО - 27 фев. Возгорание случилось в хозпостройке в СНТ «Школа» городского округа Пушкинский, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Сообщение о горящем здании поступило в 12:40 в воскресенье. Пожарные ликвидировали огонь в 13:14.

В тушении возгорания принимали участие 11 человек, 3 единицы техники.

При возникновении пожара и иных ЧП жителей и гостей Московской области просят звонить по телефонам: 8 (498) 505-41-70 и «112».