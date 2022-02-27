РИАМО - 27 фев. Член делегации РФ, замглавы МИД страны Андрей Руденко заявил, что в центре переговоров Москвы и Киева в белорусском Гомеле должны быть денацификация и демилитаризация Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Задача специальной военной операции, которая сейчас осуществляется Россией, - это демилитаризация и денацификация Украины. Наверное, эти вопросы будут в центре предстоящих переговоров», - отметил Руденко.

По его словам, детали будут ясны в ходе переговоров, когда будут понятны подходы и позиция противоположной стороны.

В воскресенье российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с представителями Украины. Возглавляет ее помощник президента РФ Владимир Мединский

Россия проводит на Украине специальную военную операцию, направленную на демилитаризацию и денацификацию страны.