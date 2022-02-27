РИАМО - 27 фев. Генпрокуратура России напомнила жителям страны о том, что оказание помощи зарубежному государству в ущерб безопасности РФ грозит уголовной ответственностью, сообщает ТАСС.

Сейчас Россия проводит специальную операцию по защите ЛНР и ДНР. В этих условиях нужно помнить, что оказание финансовой, консультационной, материально-технической и иной помощи другой стране, иностранной или международной организации, их представителям в той деятельности, которая может угрожать безопасности России, содержит признаки преступления – госизмены.

За государственную измену грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. По каждому факту оказания угрожающей безопасности России помощи зарубежной стране будет дана правовая оценка.

Военная операция на Украине проводится для демилитаризации и денацификации страны. Из строя выводится только военная инфраструктура Украины, мирному населению ничего не угрожает.