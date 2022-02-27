РИАМО - 27 фев. Сбой наблюдается в работе мессенджера Telegram, на проблемы в основном жалуются пользователи из России, Беларуси и Украины, следует из данных сайта Downdetector.

В основном пользователи жалуются на проблемы с получением сообщений, подключением сервера и работой приложения.

В частности, пользователи отмечают, что не загружаются картинки, видео и аудио в мессенджере.

Это уже не первый сбой в работе Telegram за последние дни. Ранее жителей России предупредили о том, что в работе соцсетей и мессенджеров могут происходить сбои. По данным специалистов, это может быть вызвано обострением ситуации на Донбассе.