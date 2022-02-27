РИАМО - 27 фев. В Калужской области ФСБ предотвратила теракт, который планировал устроить гражданин одной из среднеазиатских стран, связанный с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает «Интерфакс».

Теракт планировали совершить на одном из объектов, он был направлен на сотрудников правоохранительных органов. Был задержан гражданин одной из среднеазиатских стран, которого подозревают в планировании преступления.

В тайнике недалеко от жилья, которое арендовал задержанный, изъяли компоненты для создания самодельного взрывного устройства, поражающие элементы и взрывчатые вещества.

По телефону задержанный вел переписку с членами террористических структур, в которой изобличались его преступные намерения. Мужчина дал признательные показания.