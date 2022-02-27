РИАМО - 27 фев. Хореограф из Франции Лоран Илер заявил о том, что покидает пост художественного руководителя балетной труппы Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, сообщили РИАМО в пресс-службе МАМТ.

«Покинуть пост художественного руководителя балетной труппы нашего театра – личное решение Лорана Илера. Мы выражаем сожаление и благодарим его за годы плодотворной работы», — сообщили в пресс-службе. ​

Илер возглавлял балетную труппу театра с 2017 года. Под его руководством в театре ставили балеты Уильяма Форсайта, Сержа Лифаря, Пола Тейлора и другие. Балеты «Сюита в белом», «Свадебка», «Вторая деталь» и «Пижамная вечеринка» были номинированы на премию «Золотая маска».

Илер также ранее сотрудничал с Парижской национальной оперой, Национальным балетом Канады, балетом Римской оперы, Королевским балетом Швеции, «Ла Скала», Шанхайским балетом.