РИАМО - 27 фев. Подростки, которые приехали в Подмосковье из Донбасса, рассказали, как они раньше жили под постоянными обстрелами. Так, они поведали, что граждане гибли при взрывах машин, сообщает «360».

«Стреляют больше всех по мирным поселкам и просто начинают взрывать машины. Два дня назад ехала машина на Дубровскую трассу, взорвались три мирных жителя. <...> В 2017 году у нас было прямое попадание снаряда прямо к соседям», — рассказал беженец Станислав.

Он добавил, что в Донецке машину взорвали у здания администрации.

Сестра Станислава Любовь Коровкина отметила, что они жили в прифронтовой зоне, линия разграничения находилась в Путиловке.

«Путиловский мост, он вообще не живой. А чуть ниже, там сейчас прямо по соседнему дому стреляют», — рассказала Коровкина.

Подростки, которые сейчас размещены в Клину, также рассказали, как их встретили в России. Коровкина отметила, что в Таганроге была очень теплая встреча, прохожие говорили ребятам о том, что переживали за них.

Станислав рассказал, что в Подмосковье при посадке в автобусы им принесли еду, детям раздавали игрушки.

Первые беженцы из республик Донбасса прибыли в Московскую область 22 февраля. 24 февраля в регион прибыл второй поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов оказать прибывшим в регион людям максимальное внимание.