РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Толщина льда на реке Пахре в Подольске варьируется в районе отметки в 5 сантиметров и опасна для горожан, сообщается в группе «ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Стремительное таяние снега в Подмосковье привело к изменению структуры льда. Он стал пористым и непрочным, а дневные оттепели привели к увеличению количества промоин и проталин.

Средняя толщина льда на большинстве водоемов составляет порядка 15 сантиметров. Однако с каждым днем появляется все больше опасных мест, где лед совсем тонкий и не способен выдержать вес человека.

Наибольшую опасность представляют водоемы с так называемой «гуляющей» толщиной льда. Это река Городиловка в Ступине, река Ока в Озерах, где толщина льда составляет от 0 до 35 сантиметров. Аналогичная обстановка складывается на реках Нахабинке в Нахабине городского округа Красногорск, Отре в Ульянине Раменского округа, на озере Бельском в Бронницах, реке Оке в Ступине.

В районе 5 сантиметров толщина льда на озерах Богородского округа – Бисерово, Луковое, Коверши, карьере Волхонка, Клязьме в Орехово-Зуеве, на реках Пахре в Подольске, Оке в Серпухове, Клязьме в Щелкове, Озере №1 и Леонежском озере в Звездном городке.

Горожан просят не выходить на лед водоемов и не подвергать свою жизнь опасности.