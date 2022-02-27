РИАМО - 27 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в здании общежития Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.

Возгорание произошло по адресу: улица Расковой, 13. В 12:42 пожар ликвидировали на площади 12 кв. метров.

На момент ликвидации возгорания сведений о погибших или пострадавших не поступало.

Люди эвакуировались из здания до прибытия пожарных расчетов. ​