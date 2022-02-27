РИАМО - 27 фев. В столице начали реставрацию фасадов детской больницы святой Ольги. Эти здания – объект культурного наследия регионального значения. В ходе работ им вернут первоначальный облик, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты расчистят исторический слой краски, воссоздадут вычинку кладки. Разрушившиеся кирпичи будут заменены.

«Архитектурный ансамбль детской больницы святой Ольги в Орлово-Давыдовском переулке — уникальный памятник архитектуры. Здания ансамбля не реставрировались с момента постройки, долгое время они не использовались и требовали проведения комплексных работ. Начался первый этап долгожданной реставрации», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что в ходе работ особое внимание уделят мозаичным панно с изображением целителя Пантелеимона и святой Ольги. Икона святой Ольги находится в аварийном состоянии. Ее демонтируют вместе со станиной и перенесут в мастерскую, которая появится на территории ансамбля. Икону святого Пантелеимона законсервируют и отреставрируют на месте.

Перед началом работ по усилению фундамента были дополнительно укреплены все конструкции. Уже демонтировали ненесущие внутренние стены, установлены временные распределительные пояса из металла. Окна и двери временно заложили кирпичом.

Работы планируют закончить в следующем году.

С 2011 года в столице провели реставрацию свыше 1,7 тыс. исторических зданий.