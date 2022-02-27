РИАМО - 27 фев. Анонимы направили сообщения об угрозе взрывов в Кремле, здании ФСБ, в больницах, на станциях подземки в зданиях государственных учреждений в столице, сообщает ТАСС.

Сообщения об угрозах взрывов поступают по телефону и на электронную почту. С одного электронного адреса пришло несколько сообщений об угрозе взрыва 12 детсадов в столице, родильного дома, 2 отделений переливания крови, Кремля и здания ФСБ.

С других электронных адресов и номеров пришли сообщения о минировании Большого театра, медцентра управления делами мэра и правительства столицы, отделения Газпромбанка, ГУМа, ЦУМа, станций метро «Полянка», «Арбатская», Кузнецкий мост», «Президент-отеля».

Полиция проверяет сообщения. Часть звонков поступила с территории России и с российских номеров. Пока определяется, с каких серверов были направлены электронные письма.