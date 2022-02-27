РИАМО - 27 фев. «Аэрофлот» отменяет рейсы и приостанавливает полеты из столицы и Санкт-Петербурга в ряд стран Европы из-за закрытия воздушного пространства, сообщается на сайте авиакомпании.

Отмены в том числе касаются рейсов, которые выполняет авиакомпания «Россия».

Так, отменяются рейсы и приостанавливаются полеты в Любляну, в Бухарест (до 26 марта), Софию (до 24 мая), Ригу (до 26 марта), Варшаву (до 25 мая), Прагу (до 26 марта), Лондон (до 23 мая), Кишинев (до 4 марта), Дублин (до 23 мая).

Пассажиры, у которых есть оформленная перевозка в эти пункты, из этих пунктов или через них, могут вернуть деньги, заменить пункты на альтернативные аэропорты Европы из действующего расписания авиакомпании, изменить дату перевозки на последующий период.

При этом пассажирам, которые хотят сохранить перевозку в Лондон, Дублин или из них, могут предложить перелет на рейсах других авиакомпаний с транзитом в Европе, если будут свободные места. Для этого нужно обратиться в «Аэрофлот» или к агенту, который оформил перевозку, но не раньше, чем за сутки до планового времени вылета рейса, который был отменен.

Возврат средств можно оформить по месту покупки билета. По вопросам возврата билетов, которые были оформлены в контакт-центре или на сайте, можно обратиться по телефонам +7 495 223 5555, 8-800-444-5555, *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру, через форму обратной связи на сайте «Аэрофлота» или в офисах собственных продаж.

Пассажиров призвали следить за изменениями в расписании.

Европейские страны начали закрывать воздушное пространство для самолетов из России после начала специальной военной операции РФ на Украине.