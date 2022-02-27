РИАМО - 27 фев. Из квартиры дома на улице Мира в Электростали медики скорой помощи забрали мужчину 1989 года рождения с проникающим колото-резаным ранением груди, его госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан мужчина 1970 года рождения. Нападение на оппонента он свершил в ходе пьяной ссоры.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».