РИАМО - 27 фев. В доме в поселке Малаховка городского округа Люберцы произошла пьяная ссора между двумя мужчинами, одного из них ранили, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Бригада скорой помощи доставила пациента 1992 года рождения с проникающим колото-резаным ранением в больницу.

По подозрению в нападении полицейские задержали мужчину 1974 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».