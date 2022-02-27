РИАМО - 27 фев. Представители Российской Федерации будут ждать ответа от Украины по встрече в Гомеле до 15 часов, сообщил глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам», - цитирует Мединского РИА Новости.

Глава делегации подчеркнул, что Россия выступает за мир.

«В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны», — добавил помощник главы государства.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию, направленную на демилитаризацию и денацификацию страны.