РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Активисты подмосковного Подольска призвали горожан быть внимательными при переходе автодорог, сообщается в группе «Подольский союз молодежи» в соцсети «ВКонтакте».

Дорожно-транспортные происшествия чаще всего возникают из-за отвлечения внимания пешеходов, в особенности, молодежи.

В сквере Поколений 25 февраля активисты совместно с инспектором группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по округу капитаном полиции Юлией Шматковой и представителем комиссии по делам несовершеннолетних администрации Подольска Людмилой Погоний провели социальный раунд «СТОПгаджет».

Участники напомнили прохожим о важности концентрации внимания всех участников дорожного движения и призвали быть бдительными на дорогах: выключать музыку, вынимать наушники и не разговаривать по телефону.