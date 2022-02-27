РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Подольская спортсменка Варвара Иночкина отличилась на первенстве России по тяжелой атлетике, сообщается в группе «МУ СШОР «ПАХРА» в соцсети «ВКонтакте».

В городе Старый Оскол с 21 февраля по 2 марта проходит первенство России по тяжелой атлетике. Подольская спортсменка Иночкина показала лучший результат в упражнении «толчок» 81 килограмм - первое место и третий результат в рывке 62 килограмма, и, как итог, заняла второе место в сумме двоеборья, выполнив норматив мастера спорта.

Она также является лауреатом премии главы городского округа Подольск за высокие спортивные результаты, показанные в 2021 году. Также в 2021 году на первенстве России по тяжелой атлетике она поднималась на вторую ступеньку пьедестала почета.