РИАМО - 27 фев. В понедельник, 28 февраля, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему «Ольфакторный метод исследования запаховых следов человека: как собаки-детекторы помогают находить преступников в Подмосковье».

В ходе мероприятия будут представлены следующие вопросы:

- сколько судебных экспертиз провели в 2021 году с использованием этого метода? Сколько преступников удалось установить?

- насколько надежны данные исследования? В чем заключается их преимущество?

- сколько в Подмосковье собак-детекторов? Какой породы? Как их отбирают и дрессируют? В каких условиях они проживают?

- как и при расследовании каких преступлений применяют данный метод? Почему он эффективен в расследовании преступлений против половой неприкосновенности?

- как ольфакторный метод исследования запаховых следов человека будет развиваться в Подмосковье?

В пресс-конференции примут участие:

- начальник отделения исследования запаховых следов человека ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Руслан Гандалипов;

- эксперт отдела генотипоскопических экспертиз, исследования волос человека и животных и ДНК-учетов, исследований запаховых следов ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, капитан полиции Валерия Новикова.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.