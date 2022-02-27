РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске передали очки подопечному из дома-приюта, сообщается в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее волонтеры помогли пристроить в рабочий дом-приют пациента ожогового отделения, которому после выписки некуда было идти. На днях они навестили подопечного и вручили 2 пары отличных стильных очков с правильными линзами. Зрение у мужчины очень плохое, и очки ему были необходимы.

Также ему передали 2 баллончика спрея для скорейшего заживления ран.

В этом же рабочем доме-приюте проживает еще один бывший пациент ожогового, которого сестры сестричества привезли 3 года назад. Для всех насельников трудового дома было передано к чаю несколько коробок разного печенья.