РИАМО - 27 фев. Председатель СКР Александр Барыкин дал поручение изучить доводы граждан о возможной незаконной застройке на территории столицы, сообщается на сайте ведомства.

В ТВ-сюжете на федеральном телеканале москвичи пожаловались, что в их дворах строят 2 торговых центра. При этом результаты проведенного общественного голосования по данному вопросу могут не соответствовать действительности. Горожане выступают категорически против возведения этих объектов.

Поручение по изучению сложившейся ситуации дано руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову.

Будет проведена процессуальная проверка, в ходе которой будут изучены все доводы горожан, предоставлен оперативный доклад по обстоятельствам возможного нарушения их прав.