РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Неизвестный складирует мусор в лесополосе у ФСК «Заречье» в Подольске, горожан просят сообщить любую информацию о данном человеке в теруправление, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

У стадиона обнаружили упаковки от продуктов, бутылки, пластиковые пакеты и многие другие продукты жизнедеятельности человека.

«Увы, не прошло и года с момента проведенного на этом месте субботника, как вновь вырастают кучи мусора. Если кто-то располагает информацией о человеке складирующим мусор на данном участке леса (55.368446, 37.515236), просьба сообщить в территориальное управление в микрорайоне «Климовск», - говорится в сообщении теруправления.

Сообщить о нарушениях можно на профильных страницах в соцсетях или по телефону: 8 (496) 756-84-05.