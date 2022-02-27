РИАМО - 27 фев. В Московской области за минувшие сутки госпитализированы 253 человека с положительным результатом теста на коронавирус, что на 54,82% меньше, чем днем ранее (560), по данным сайта стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 1579 случаев заболевания, выздоровели 3748 пациентов, умерли 19 человек с коронавирусом.

За все время пандемии в Подмосковье выявили 938 246 случаев Covid-19, врачи вылечили 826 551 человека, спасти не удалось 14 171 заболевшего.

Для защиты от инфекции в общественных местах следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.