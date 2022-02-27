РИАМО - 27 фев. После введения санкций в отношении банка ВТБ могут возникнуть проблемы при оплате проезда в столичном транспорте через приложения, к которым привязаны банковские карты. Точно продолжат работать физические пластиковые карты и карты «Мир», сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

С ВТБ заключены договоры на проведение всех платежных операций в транспорте столицы. Проблемы могут появиться при оплате проезда с помощью приложений Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, к которым привязаны карты Mastercard или Visa.

При этом точно будет работать оплата проезда физическими пластиковыми картами любых банков контактно или бесконтактно в кассах, автоматах, на турникетах. Кроме того, точно будут работать карты «Мир», выпущенные в приложениях Mir Pay и Apple Pay.

Пассажирам напомнили, что оплатить проезд можно «Тройкой», соцкартой, с помощью билета «Единый», пластиковой банковской картой на турникетах – на наземном транспорте, МЦД и в подземке, с помощью Face Pay – в метрополитене. В такси можно расплатиться банковской картой или наличными.

Баланс «Тройки» и соцкарты можно пополнить в кассах, автоматах по продаже билетов и приложении «Метро Москвы». Там же можно купить билет.

Если возникнут трудности с оплатой в приложениях «Московский транспорт», «Метро Москвы», «Парковки России» с помощью Google Pay и Apple Pay, нужно поменять способ оплаты на банковскую карту.

Пассажирам рассказали, что оплатить проезд можно множеством способов, поэтому возможные ограничения работы некоторых банков не создадут проблем для оплаты проезда. В случае возникновения вопросов, можно позвонить на горячую линию по номеру 3210.

Санкции в отношении крупных российских банков были введены западными странами после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.