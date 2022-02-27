РИАМО - 27 фев. На следующей неделе в Подмосковье и Москве сохранится слабо слабоположительная температура в дневные часы, а ночью столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Следующая неделя не будет такой теплой, как предыдущая. У нас сохранится положительная аномалия среднесуточной температуры. Тем не менее, погоду в начале недели будет определять антициклон. Мы будем находиться с его холодной стороны», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что в область и столицу будет поступать поток холодного воздуха. Таким образом, в ночные часы температура будет опускаться до минус 3-5 градусов, в Подмосковье возможно до минус 9.

По словам синоптика, дневная температура будет сохраняться в слабоположительных значениях, она будет колебаться в переделах от 0 до плюс 2 градусов.

«В середине следующей недели атмосферное давление будет понижаться. Постепенно власть над погодой перейдет к циклону. Это будет южный циклон, его центр будет располагаться над Каспием. Поэтому тепла он нам не принесет», — объяснила специалист.

Из-за циклона во второй половине недели погода будет более облачная с небольшими осадками. Позднякова добавила, что в ночные часы возможно выпадение снега.

Температура ночью повысится до минус 1-3 градусов в Москве и до минус 5 в области. Дневная температура будет колебаться от 0 до 5 градусов.