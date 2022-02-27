РИАМО - 27 фев. За минувшие сутки в столице госпитализировали 401 пациента с коронавирусом, что на 13,58% меньше, чем днем ранее (464), сообщает оперштаб Москвы.

На ИВЛ в городских больницах сейчас находятся 395 человек с диагностированным Covid-19.

В мегаполисе за последние 24 часа выявили 3050 случаев Covid-19, выздоровели после инфекции 4550 человек, умер 81 заболевший.

С начала пандемии в городе выявили 2 694 160 случаев коронавируса, вылечились 2 477 563 пациента, умерли 41 196 человек.