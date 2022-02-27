РИАМО - 27 фев. Народный артист России Борис Соколов умер 26 февраля, ему было 77 лет, сообщается на сайте Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской.

Он родился 18 марта 1944 года. В 20 лет Соколов впервые вышел на сцену киевского театра, а в 1965 году начал учиться в московском ГИТИСе.

Соколов был одним из выдающихся актеров Петербурга. Об нем писали как о блестящем исполнителе героев своего времени. Еще он работал в театре Русской драмы в Риге.

За 45 лет работы в театре им. В.Ф. Комиссаржевской Соколов сыграл на сцене десятки самых разноплановых ролей в спектаклях «Чичиков», «Дни Турбиных», «Убийство Гонзаго», «Полоумный Журден» и многих других.

Кроме того, актер известен по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Деревья умирают стоя», «Лермонтов», «Улицы разбитых фонарей» и других.

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