РИАМО - 27 фев. В Подмосковье и столице до 22 часов 28 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Тамбовской областей Центрального федерального округа.

27 февраля в Московском регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно обойдется без осадков, местами образуется гололедица. Воздух прогреется до плюс 1 – плюс 3 градусов.

28 февраля ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, прогнозируется гололедица. Ночью будет минус 6 – минус 4 градуса, днем — от 0 до плюс 2 градусов.