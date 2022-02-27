РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Около 3 тысяч ям и локальных повреждений устранят на дорогах подмосковного Подольска в 2022 году, сообщил и. о. главы городского округа Дмитрий Жариков.

В текущем году начать работы раньше обычного срока позволили установившаяся бесснежная погода и положительные дневные температуры. В межсезонье ликвидация выбоин выполняется при помощи холодного асфальта. Благодаря этой технологии работы проводятся даже при минусовых температурах и без привлечения крупногабаритной техники.

«Адреса ремонта выбираются по результатам мониторинга, также их подсказывают жители, которые обращаются в соцсетях и на портал «Добродел». С жалобами работаем в первую очередь. В планах в этом году устранить порядка 3 тыс. ям и локальных повреждений на дорогах муниципалитета», – написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

На сегодняшний день уже ликвидировали около 40 выбоин - на улицах Рабочей, Советской, Большой Зеленовской, Комсомольской, Дружбы, Циолковского, Революционном проспекте, в Бережковском проезде и на других улицах. В ближайшее время дорожные рабочие начнут устранять неровности асфальтового покрытия в микрорайонах Кузнечики, Климовск, Силикатная.

Все основные работы по ямочному ремонту будут завершены до 1 мая.