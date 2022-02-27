РИАМО - 27 фев. У Банка России есть нужные инструменты и ресурсы, чтобы поддержать финансовую стабильность и обеспечить операционную непрерывность финансового сектора, сообщает пресс-служба Центробанка.

ЦБ будет непрерывно поставлять банкам безналичную и наличную ликвидность в рублях. Аукцион РЕПО «тонкой настройки» 28 февраля проведут на безлимитной основе, будут полностью удовлетворены все поступившие от банков заявки. Чтобы максимально покрыть возможную потребность банков в текущей ликвидности, будет значительно расширен ломбардный список.

В Банке России также заявили, что российская банковская система стабильна. У нее есть достаточный запас капитала и ликвидности. Все средства клиентов сохранены на счетах и доступны в любое время.

В обычном режиме работают банковские сервисы. Кроме того, на территории страны в штатном режиме продолжают работать карты всех банков.

При любом сценарии передачу финансовых сообщений внутри России обеспечивает система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Ранее западные страны ввели санкции в отношении российских банков после начала специальной военной операции на Украине.