РИАМО - 27 фев. В Московской области после Covid-19 выздоровели еще 3748 пациентов, с начала пандемии в регионе вылечился от инфекции 826 551 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1579 случаев заболевания, умерли 19 пациентов с диагностированным коронавирусом.

С начала пандемии на территории области выявили 938 246 случаев Covid-19, спасти не удалось 14 171 заболевшего.

В регионе продолжается кампания по вакцинации. Прививку делают бесплатно.