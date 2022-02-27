РИАМО - 27 фев. За минувшие сутки в России госпитализировали 7742 пациента с Covid-19, это на 46% меньше, чем днем ранее (14 324), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки выявили 116 093 случая инфекции, скончались 769 человек с Covid-19, вылечились от коронавируса 137 596 человек.

С начала пандемии в стране выявили 16 291 116 случаев коронавируса, умерли 350 927 человек с Covid-19, выздоровели после инфекции 13 458 910 человек.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 57,8%. Полностью вакцинировались от инфекции 83 383 452 человека.