РИАМО - 27 фев. На территории Московской области за прошедшие сутки выявили 1579 случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе выявлено 938 246 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из-за улучшения ситуации с Covid-19 в Подмосковье отменили обязательный дистанционный формат работы для сотрудников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции в Московской области составляет 56,8%. Полностью вакцинировались от заболевания свыше 5 млн человек.

Жителям Подмосковья напомнили, что черед полгода после прививки от Covid-19 следует ревакцинироваться.