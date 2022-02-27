РИАМО - 27 фев. В столице скончался 81 пациент с коронавирусом, с начала пандемии умерли 41 196 заболевших, сообщает оперштаб Москвы.

Кроме того, за последние 24 часа выявили 3050 случаев Covid-19, выздоровели после коронавируса 4550 человек.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 2 694 160 случаев заражения, врачи вылечили 2 477 563 пациента.

Власти Москвы ранее отметили улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией в городе. Часть медучреждений возвращается к плановой работе, а еще отменен ряд ограничений.