РИАМО - 27 фев. Утром в воскресенье в столичных воздушных гаванях Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны или отменены 160 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задерживаются 13 рейсов, 46 отменено. В Домодедове 15 рейсов задержаны, 15 отменены. В Шереметьеве задержали 11 рейсов, отменили 60.

По данным на сайте подмосковного аэропорта Жуковский, там отмен нет, задерживаются 2 рейса.

Запрет на полеты в южные города России действует с 24 февраля по 2 марта. Это связано с обострением ситуации в ЛНР и ДНР. Там Россия проводит военную спецоперацию по защите мирных жителей. Кроме того, страны Европы ввели санкции и отменили авиасообщение с РФ.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.