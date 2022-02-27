РИАМО - 27 фев. В столице вылечились от коронавируса еще 4550 пациентов, с начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 2 477 563 человека, сообщает московский оперштаб.

За прошедшие сутки в мегаполисе выявили 3050 случаев Covid-19, за время пандемии в столице выявили 2 694 160 случаев заболевания.

Коллективный иммунитет в Москве составляет 52,8%. Полностью привились от инфекции почти 7 млн человек. Также не стоит забывать о ревакцинации, ее следует проводить через полгода после последней прививки.

Из-за улучшения эпидобстановки в городе отменяют ряд ограничений. Так, с 28 февраля перевод сотрудников на удаленный формат работы станет рекомендательным, а не обязательным. Еще будут разблокированы транспортные карты пожилым жителям и москвичам с хроническими заболеваниями.