РИАМО - 27 фев. В России за сутки умерли 769 человек с Covid-19, с начала пандемии в стране скончались 350 927 человек с инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в стране выявили 116 093 случая Covid-19. Вылечились от инфекции еще 137 596 человек.

С начала пандемии в РФ выявили 16 291 116 случаев коронавируса. Выздоровели после инфекции 13 458 910 человек.

В общественных местах сохраняется требование надевать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию для защиты от заражения Covid-19.