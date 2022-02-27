РИАМО - 27 фев. За прошедшие сутки в Москве выявили 3050 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в мегаполисе выявили 2 694 160 случаев заражения, сообщает оперштаб столицы.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что городские поликлиники начали наращивать объемы плановой медпомощи пациентам. Кроме того, 8 московских КТ-центров вернулись к штатному режиму работы.

В мегаполисе проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках, а также в пунктах работы медбригад в общественных местах.

В стране зарегистрировано несколько отечественных вакцин, в том числе одна для подростков 12-17 лет.