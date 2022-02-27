РИАМО - 27 фев. В РФ за сутки выявили 116 093 случая Covid-19, с начала пандемии в стране выявили 16 291 116 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 6442 случая Covid-19, в Свердловской области – 4616, в Самарской области – 4211, в Пермском крае – 3837, в Красноярском крае – 3689, в Башкортостане – 3495, в Воронежской области – 3174, в Нижегородской области – 3095, в Москве — 3050, в Ростовской области – 2989, в Алтайском крае – 2916, в Челябинской области – 2784, в Иркутской области – 2663, в Краснодарском крае – 2438, в Подмосковье – 1579.

Коллективный иммунитет от Covid-19 в стране составляет 57,8%. Первым компонентом вакцинировались 87 307 060 человек, полностью вакцинацию прошли 83 383 452 человека.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что эффективность «Спутника V» против тяжелого течения заболевания штаммом Covid-19 омикрон составляет около 89%.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса.