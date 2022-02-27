РИАМО - 27 фев. На юго-востоке столицы, на 2-й улице Синичкина ввели в эксплуатацию новый жилой дом, построенный по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты комитета государственного строительного надзора Москвы провели комплексную проверку готовности жилого дома к вводу в эксплуатацию. На всех этапах строительства к этим работам привлекался центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов», — сказал председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

Суммарная площадь дома – 8,7 тыс. кв. метров, в здании располагаются 106 квартир. 12 из них – однокомнатные, 78 – двухкомнатные и 16 – трехкомнатные. На первом этаже здания находятся нежилые помещения

В доме расположены 3 лифта, оснащенных тактильными и визуальными средствами информирования. Подъемные механизмы имеют системы оповещения и управления эвакуацией на случай пожара.

В благоустроенном дворе дома имеются 2 детские площадки с резиновым покрытием, а также спортивная зона и зона отдыха. На территории провели озеленение. Там высадили деревья, кустарники и цветники.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены безбарьерная среда и 2 выделенных места на парковке. ​