РИАМО - 27 фев. В Беларусь для переговоров с украинской стороной приехала российская делегация. Переговоры планируется провести в Гомеле, сообщает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Операция направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, на защиту мирного населения Донбасса.

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что переговоры готовы провести в Гомеле.