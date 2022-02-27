РИАМО - 27 фев. На участке столичной улицы Волхонки с 1 марта из-за реконструкции инженерных путей будет временно ограничено движение транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На участке Малого Знаменского переулка от дома №8/4, строения 1, и на улице Волхонке недалеко от дома №6 рабочие круглосуточно будут частично занимать одну из полос дороги.

Работы будут проводить до 30 марта.

Москвичей и гостей столицы просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.