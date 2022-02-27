РИАМО - 27 фев. Три машины столкнулись на улице Менжинского в столице, в результате аварии погибла пожилая женщина и госпитализирован один из водителей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

Водитель Hyundai Solaris при повороте не уступил дорогу другим авто, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes-Benz С 300, а после врезался в Lada Largus.

В результате дорожной аварии пассажирка Hyundai – пенсионерка 1959 года рождения – скончалась на месте ЧП. Также водитель иномарки госпитализирован. У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом голени.

По данному факту начата проверка.