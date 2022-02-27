РИАМО - 27 фев. В Таганском районе столицы специалисты завершили капитальный ремонт жилого дома 1939 года постройки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Памятник ранней советской архитектуры находится по адресу: Воронцовская улица, дом 27/35. Особый вид дому придают его окна, выполненные в различной форме, а также балконы, установленные вразброс. Также примечателен фасад здания, он украшен пилястрами с капителями и колоннами.

Специалисты капитально отремонтировали штукатурный слой фасада, обработали его антисептическим средством и окрасили. Те же работы провели в подъездах здания, а также обновили перила и уложили новую напольную плитку.

Ремонт затронул и крышу дома. Там заменили обрешетку, ветхие стропила и кровельное покрытие. Для утепления использовали минераловатные плиты, которые более эффективны и имеют меньший вес. Элементы кровли, выполненные из дерева, обработали огнебиозащитным составом. Специалисты также заменили инженерные коммуникации здания. ​