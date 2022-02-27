РИАМО - 27 фев. Анонимная информация с угрозой минирования аэропорта Шереметьево и самолетов, которая поступила 26 февраля, оказалась ложной, сообщает подмосковный главк МЧС России.

Эвакуация пассажиров и сотрудников воздушной гавани не проводилась, служба безопасности аэропорта работала в усиленном режиме.

Специалисты также осмотрели помещения, привокзальные площади терминалов. Подозрительных предметов и взрывчатых веществ не найдено.

Также в течение дня было получено еще одно письмо с угрозой минирования терминалов аэропорта Шереметьево и двух авиарейсов: СУ-6283 Москва Шереметьево – Южно-Сахалинск и СУ-1730 Москва Шереметьево – Петропавловск-Камчатский. Осмотр был проведен, взрывных устройств не обнаружено.

Кроме того, в этот же день поступила информация на электронную почту ТЦ «Ривьера» об угрозе взрыва с угрозой минирования аэропортов и железнодорожных вокзалов. Подозрительных предметов на объектах не нашли.

Всего было проверено 97 объектов (4 аэропорта, 93 объекта железнодорожной инфраструктуры).