РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 фев. В Королеве на пешеходном переходе автомобиль сбил девочку, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

ДТП произошло на улице Исаева. Автомобиль сбил девочку в зоне регулируемого пешеходного перехода.

«По данному факту проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», - сказал Адамов.

Девочка была доставлена в городскую больницу.