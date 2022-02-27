РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В городском округе Подольск назвали победителей турнира по настольному теннису в рамках спартакиады трудовых коллективов муниципалитета, сообщается в группе комитета по физической культуре и спорту администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Во Дворце культуры «Октябрь» 26 февраля прошли соревнования по настольному теннису в рамках спартакиады трудовых коллективов городского округа.

Результаты среди женщин распределились следующим образом: первое место завоевали сотрудницы АО ОКБ «Гидропресс», второе - АО «ЦНИИТОЧМАШ», третье - АО «ЗиО-Подольск».

Среди мужчин победу одержали сотрудники АО ОКБ «Гидропресс», серебряную медаль получили специалисты АО НИИ НПО «Луч», а бронзу - АО «ЦНИИТОЧМАШ».